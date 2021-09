FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.09.2021 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 280 (290) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ABCAM PRICE TARGET TO 1400 (1350) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES DARKTRACE PRICE TARGET TO 850 (750) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 910 (900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 412 (400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES JD SPORTS FASHION PL PRICE TARGET TO 1420 (1220) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES COMPASS GROUP TO 'BUY' - JEFFERIES RAISES DARKTRACE PRICE TARGET TO 900 (820) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1300 (1100) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 53 (46) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS JTC TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 830 (675) PENCE - RPT/JPMORGAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 595 (880) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

