Die Analageempfehlung wurde vom zuständigen Analysten Bastian Synagowitz mit "Hold" bestätigt. Der Experte verweist auf eine attraktive Bewertung der Branche. Am Mittwochvormittag notierten die voestalpine-Aktien an der Wiener Börse zeitweise mit eine Plus von 1,23 Prozent bei 36,28 Euro. Analysierendes Institut Deutsche BankHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten ...

