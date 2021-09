Wien (www.anleihencheck.de) - Dies- und jenseits des Atlantiks sind Drosselungen der Anleihenkäufe möglich - doch Zinserhöhungen liegen in weiter Ferne, so die Analysten der Raiffeisen Centrobank.Einmal im Jahr würden sich die internationalen Notenbanker treffen - normalerweise in den Bergen von Wyoming, Jackson Hole. In diesem Jahr sei das Symposium vom 26. bis 28. August abgehalten worden, und zwar wegen der Pandemie bereits zum zweiten Mal in Folge virtuell. Marktteilnehmer würden dem Treffen stets mit großer Spannung entgegenfiebern, weil sie Indizien für den künftigen Zinskurs der Notenbanken erwartet hätten. Einmal mehr habe die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell im Fokus gestanden. Es sei erwartet worden, dass er Andeutungen machen würde, wann der Ankauf von Staatsschulden in Höhe von derzeit monatlich 120 Mrd. Dollar reduziert würde - im Fachjargon "Tapering" genannt. ...

