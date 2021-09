EURUSD prallt am Mittwoch von der vielbeachteten 1,18er-Marke ab und nähert sich dem gestern ausgebildeten Wochenhoch (1,1845) an. Am Montag hatte sich das Paar erholen können, nachdem das 50% Fibonacci-Retracement des Aufwärtsimpulses, der mit dem Jahrestief (1,1664) begann, verteidigt wurde. Um die kurzfristige Abwärtstrendstruktur im 4-Stunden-Chart umzukehren, wäre ein Ausbruch über den Widerstand bei 1,1850 erforderlich - hier wurde der jüngste Abwärtsimpuls gestartet. Sollte dies den Käufern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...