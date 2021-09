Ein Bericht von Deutscher Umwelthilfe und Urgewald zeigt, dass die Bundesregierung 144 Bürgschaften für Gas- und Ölprojekte gewährt hat - viele davon in Ländern, die die Menschenrechte verletzen. Die Umweltorganisationen fordern, Fossilprojekte von Bürgschaften auszuschließen.Aus einem neuen Bericht der Umweltorganisationen Urgewald und Deutsche Umwelthilfe (DUH) geht hervor, dass die Bundesregierung in den letzten sechs Jahren zahlreiche klimaschädliche Fossilprojekte mit milliardenschweren Bürgschaften gefördert hat. In der Analyse untersuchen die Organisationen Öl- und Gas-bezogene Exportkreditgarantien ...

