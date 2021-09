Berlin (ots) -Müssen geimpfte oder genesene Beschäftigte die Regeln zum Schutz vor einer SARS-CoV-2-Infektion bei der Arbeit weiter einhalten? Die jüngsten Änderungen der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, die zum 10. September 2021 in Kraft getreten sind, ermöglichen Ausnahmen für diese Gruppen. Die gesetzliche Unfallversicherung gibt Hinweise, welche Möglichkeiten Betriebe nach aktuellem Wissensstand haben, wenn sie den Impfstatus der Beschäftigten in der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigen möchten.In der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung vom 10. September 2021 heißt es: "Bei der Festlegung und der Umsetzung der Maßnahmen des betrieblichen Infektionsschutzes kann der Arbeitgeber einen ihm bekannten Impf- oder Genesungsstatus der Beschäftigten berücksichtigen." Das bedeutet, unter bestimmten Voraussetzungen können die geltenden AHA+L-Regeln - das bedeutet Abstand halten, Händehygiene beachten, Atemmaske tragen und Lüften - ganz oder teilweise entfallen. Wobei die Händehygiene ebenso wie regelmäßiges Lüften überall der Standard bleiben sollte.Auf Abstandhalten und Maskenpflicht kann verzichtetwerden, wenn das Risiko der Virusübertragung gering ist. Dies ist in der Regel der Fall, wenn- alle Beschäftigten vollständig mit einem der vom Paul-Ehrlich-Institut (https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html;jsessionid=C33632F239DD086E6F184B59780C0B73.intranet242?nn=169730&cms_pos=2) empfohlenen Impfstoffe geimpft oder genesen sind und- kein beruflicher Kontakt von geimpften oder genesenen mit nicht vollständig geimpften oder bisher nicht erkrankten (d.h. nicht immunisierten) Personen vorkommt.Weitere Informationen bieten die "Hinweise zum Umgang mit Geimpften/Genesenen im Rahmen der SARS-CoV-2-Pandemie (https://publikationen.dguv.de/praevention/publikationen-zum-coronavirus/allgemeine-publikationen/4356/hinweise-der-dguv-zum-umgang-mit-geimpften/genesenen-im-rahmen-der-sars-cov-2-pandemie)"Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und UnfallkassenTel.: +49-30-130011414presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/5020830