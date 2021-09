DJ MARKT USA/Wall Street vor mauer Erholung von Vortagesverlust

Der Blick auf den Aktienterminmarkt lässt am Mittwoch auf einen etwas festeren Handelsbeginn am US-Kassamarkt schließen. Damit könnte die Wall Street aber nur einen Teil der Vortagesverluste wettmachen. Die negative Reaktion auf die für den Aktienmarkt eigentlich günstige Inflationsentwicklung am Vortag habe gezeigt, dass die Abwärtsrisiken an den Börsen gestiegen seien, heißt es mit Blick auf die sich andeutende maue Erholung. Die Sorgen über die wirtschaftliche Erholung stiegen angesichts der Coronainfektionen und schleppenden Impferfolge. Auch die ökonomische Lage in China mit dem wankenden Immobilienriesen Evergrande bereite Sorgen, heißt es weiter.

"Wir haben uns von der Sorge, dass eine verfrühte Straffung der US-Geldpolitik die Erholung der Aktienmärkte abwürgen könnte, auf Bedenken um die Stärke der ökonomischen Erholung als Belastungsfaktor für Aktien verlegt", sagt Fondsverwalter Sebastian Mackay von Invesco. Insgesamt bleibe der Ausblick für Aktien aber optimistisch, er habe sich aber gegen eine steigende Volatilität am Markt abgesichert.

Zum Zustand der US-Wirtschaft erhoffen sich Marktteilnehmer vom Empire State Manufacturing Index sowie von der Industrieproduktion Hinweise. Nach den jüngsten Verbraucherpreisen dürfen die ebenfalls anstehenden Import- und Exportpreise etwas an Brisanz im Hinblick auf die Inflationsentwicklung verlieren.

