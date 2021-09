SANTA MONICA, California (ots) -EarFun Air Pro ist einer der leistungsstärksten kabellosen ANC-Kopfhörer von EarFun, von dem eine halbe Million Stück verkauft wurden. Heute bekommt er einen verbesserten Nachfolger - den EarFun Air Pro 2.Die globale Technologiemarke EarFun gab heute die Einführung der neuen EarFun Air Pro 2 Kopfhörer zu einem erschwinglichen Preis bekannt. Als führende US- Audiomarke wurde EarFun mit dem iF Design Award 2020 sowie zweimal als Preisträger des CES 2020 Innovations Award ausgezeichnet. EarFun Air Pro/Air wurden beide vom SPIEGEL als die besten kabellosen Kopfhörer empfohlen. Mit hervorragender aktiver Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling, ANC) und verbesserter Konnektivität definiert EarFun Air pro 2 die hohe Qualität von Kopfhörern unter 100 Euro mit einem komfortablen, ergonomischen Design und einem hochwertigen Audioerlebnis neu.Bessere aktive Geräuschunterdrückungstechnologie, besserer Klang, besseres VergnügenOb im Freien oder unterwegs, Musik ist immer ein lieber Begleiter, allerdings sind Windgeräusche eine der störendsten Effekte bei der Verwendung von Kabellosen ANC-Kopfhörern. Um dieses Problem zu lösen, haben die EarFun-Ingenieure einen neuen Anti-Windgeräusch-Algorithmus entwickelt und das Design der Feedforward sowie der Mikrofonposition verbessert, um Windgeräuschen zu vermeiden. Wenn der Anti-Windgeräusch-Algorithmus automatisch aktiviert wird, verringert das Feedforward-Mikrofon seine Empfindlichkeit, wodurch Windgeräusche nicht mehr zu hören sind. Auf diese Weise sorgt der Anti-Windgeräusch-Algorithmus in der QuietSmart Suite für ein besseres Audioerlebnis mit Geräuschunterdrückung, selbst bei Outdoor-Aktivitäten.Mit den EarFun Air Pro 2 können Benutzer sich auch ohne Lärmunterbrechung auf die Reise machen. Mit QuietSmart 2.0 Hybrid ANC verfügt EarFun Air Pro 2 über eine hybride aktive Lärmunterdrückung. Sowohl niederfrequenten Geräusche - wie das tiefe Rumpeln eines Flugzeugs - als auch höhere Frequenzen wie Durchsagen, dank dieser Technologie werden Umgebungsgeräusche bis zu 40 dB aus der Umgebung reduziert, sodass die Benutzer sich auch in der Flugzeugkabine auf die Musikwelt konzentrieren können. Die speziell angefertigte Dynamische 10-mm-Titan-Composite-Treiber sorgen für kraftvolle, satte Bässe, durchdringende Höhen und klare Sprachfrequenzen - perfekt für Unterhaltungsliebhaber, die den ultimativen Musikgenuss wünschen.Transparent-Modus und überlegene Klangqualität für verbessertes AudioDer Transparent-Modus ermöglicht Umgebungsgeräusche zur Sicherheit, Benutzer können hören, was um sie herum passiert, ohne die Ohrhörer abnehmen zu müssen. Durch Tippen auf den Transparent-Modus mischt das nach außen gerichtete Mikrofon den Klang der Umgebung für ein natürliches Hörerlebnis, Benutzer können sich von Zeit zu Zeit in ihre Umgebung hinein- und wieder herausbewegen.Verbessertes 6-Mikrofon-Array-ENC und maßgeschneiderter Rauschunterdrückungs-algorithmus ermöglichen eine bessere Extraktion der Stimme des Anrufers und optimieren das Telefoniererlebnis. Benutzer können selbst beim Gehen oder Laufen bei starkem Wind oder auch in einer lauten Umgebung auch hochwertige Zwei-Wege-Gespräche führen.Lange Akkulaufzeit und Quick Charge für ganztägige UnterhaltungMit dem neuesten AIROHA AB1562A-Chip und fortschrittlichem Bluetooth 5.2 ist der EarFun Air Pro 2 für stabile Übertragung und Leistung bei geringem Stromverbrauch ausgestattet. Mit einer einzigen Akkuladung ist eine ununterbrochene Spielzeit bis zu 6 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung möglich, und mit dem Ladeetui bis zu insgesamt 34 Stunden bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung. So müssen sich die Benutzer keine Sorgen machen, dass sie ihre Lieblingssongs verpassen oder während einer wichtigen Besprechung die Verbindung unterbrochen wird.Dank der Schnellladefunktion bietet EarFun Air Pro 2 in nur zehn Minuten Aufladezeit zwei Stunden ununterbrochene Spielzeit - ideal für alle, die nur geringe Zeit zur Verfügung haben. Das Wireless Charging und USB-C Charging stellen eine breitere Kompatibilität und eine sicherere Verbindung für ein schnelleres Aufladen sicher.Einzigartiges und komfortables Design für ein erstklassiges HörerlebnisEarFun Air Pro 2 bietet dem Benutzer eine wirklich komfortable, ergonomische Passform und einen bequemen Sitz in den Ohren. Die In-Ear-Infraroterkennung nutzt Infrarotlichtsensoren, um genau zu erkennen,ob der Kopfhörer im oder außerhalb des Ohrs sitzt, und die Musikwiedergabe automatisch steuert oder pausiert. Seine intuitive Touch- und All-in-One-Lautstärkeregelungsfunktion wird von 95 % der TWS-Ohrhörer nicht unterstützt. Wiedergabe, Pause, Titel überspringen und einen Anruf annehmen, beenden oder abweisen, Siri oder Google solche Sprachassistent sind durch einfaches Tippen zu aktivieren. IPX5 Wasserdichte mit einem verstärkten Design für Schweiß- und Wasserbeständigkeit schützt den Kopfhörer vor Schweiß, Wasser, Regen usw, ideal für Sport, im Fitnessstudio oder im Freien.Preise und VerfügbarkeitEarFun Air Pro 2 wird am 31. August 2021 weltweit auf myearfun.com und Amazon zum Preis von 69,99 EUR erhältlich sein.Weitere Informationen zu EarFun Free 2 True Wireless Earbuds und EarFuns gesamter True Wireless-Ohrhörer-Kollektion finden Sie unter www.myearfun.com.Informationen zu EarFunEarFun wurde 2018 von einer erfahrenen Gruppe von Industriedesignern, Akustikingenieuren und Musikbegeisterten gegründet, die sich das Ziel gesetzt haben, drahtlose Audiogeräte der nächsten Generation zu entwickeln. 