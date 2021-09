DGAP-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

ecotel communication ag: Peter Zils und Markus Hendrich zukünftig Co-Vorstandsvorsitzende



15.09.2021 / 13:11

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Düsseldorf, 15. September 2021



Peter Zils, Gründer der Gesellschaft und seit dem Jahre 2000 alleiniger Vorstandsvorsitzender der ecotel communication ag, wird den Vorstandsvorsitz künftig gemeinsam und gleichberechtigt mit Markus Hendrich bekleiden, welcher am 1. Juli 2020 als Chief Digital Officer in den Vorstand der Gesellschaft eintrat. Der Aufsichtsrat forciert mit dieser Entscheidung die konsequente Weiterentwicklung des Unternehmens zu einem dynamischen und innovativen Anbieter digitaler Telekommunikationslösungen und stärkt den erfolgreich eingeschlagenen Wachstumskurs.



Ab dem 1. Oktober 2021 wird der Co-Vorstandsvorsitzende Peter Zils nunmehr die Geschäftsbereiche Strategie, Wholesale, Finance und Investor Relations verantworten und der Co-Vorstandsvorsitzende Markus Hendrich - neben den Geschäftsbereichen Technik, Operations und Digitalisierung - ab dem 1. Oktober zusätzlich den Bereich Human Resources. Achim Theis verantwortet unverändert die Geschäftsbereiche Vertrieb, Marketing und das Key Account Management.



"Ich freue mich sehr, dass die Entscheidung, Markus Hendrich für den Vorstand der ecotel zu gewinnen, nach nur 15 Monaten bereits so positive Auswirkungen zeigt. Ihn nun neben dem Gründer und langjährigen CEO, Peter Zils, zum Co-Vorstandsvorsitzenden berufen zu können, freut sowohl die Mitglieder des Aufsichtsrates als auch mich außerordentlich. Das gesamte Vorstandsteam verbindet hohe Kompetenz, Innovationskraft und langjährige Erfahrung und Expertise. Somit sind die Weichen für die Zukunft der Gesellschaft nun auch langfristig gestellt.", erklärt Dr. Norbert Bensel, Aufsichtsratsvorsitzender der ecotel communication ag.



Peter Zils ergänzt: "Mit Markus Hendrich haben Achim Theis und ich seit dem 1. Juli 2020 einen zusätzlichen Vorstandskollegen an unserer Seite, der in der kurzen Zeit bereits eine Vielzahl neuer Impulse setzen konnte. Das er nun gemeinsam mit mir den Vorsitz der ecotel übernimmt und die künftige strategische Ausrichtung der Gesellschaft maßgeblich mitgestalten wird, freut mich - vor dem Hintergrund des perspektivisch anstehenden Generationenwechsels - umso mehr. Mit seinen frischen Ideen, seinen umfangreichen Kenntnissen sowie seiner mitnehmenden Art hat er nicht nur mich und meinen langjährigen Vorstandskollegen Achim Theis, sondern auch das gesamte ecotel-Team in kurzer Zeit inspiriert und begeistert."



"Ich bedanke mich für das Vertrauen, welches mir von Seiten des Aufsichtsrats, aber auch aus der gesamten Organisation entgegengebracht wurde. Ich freue mich über die zusätzlichen Gestaltungsspielräume und die Gelegenheit, die ecotel gemeinsam mit Peter Zils und Achim Theis weiterzuentwickeln. Die Voraussetzungen dafür waren nie besser", so Markus Hendrich.





Über die ecotel communication ag:



Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in verschiedenen Segmenten spezialisiert. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt ecotel ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 50.000 Kunden und stellt 50.000 Datenanschlüsse und über 360.000 Sprachkanäle bereit.



Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Der Aufsichtsrat der ecotel communication ag hat heute beschlossen, Peter Zils und Markus Hendrich mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 gemeinsam zu Co-Vorstandsvorsitzenden zu berufen.Peter Zils, Gründer der Gesellschaft und seit dem Jahre 2000 alleiniger Vorstandsvorsitzender der ecotel communication ag, wird den Vorstandsvorsitz künftig gemeinsam und gleichberechtigt mit Markus Hendrich bekleiden, welcher am 1. Juli 2020 als Chief Digital Officer in den Vorstand der Gesellschaft eintrat. Der Aufsichtsrat forciert mit dieser Entscheidung die konsequente Weiterentwicklung des Unternehmens zu einem dynamischen und innovativen Anbieter digitaler Telekommunikationslösungen und stärkt den erfolgreich eingeschlagenen Wachstumskurs.Ab dem 1. Oktober 2021 wird der Co-Vorstandsvorsitzende Peter Zils nunmehr die Geschäftsbereiche Strategie, Wholesale, Finance und Investor Relations verantworten und der Co-Vorstandsvorsitzende Markus Hendrich - neben den Geschäftsbereichen Technik, Operations und Digitalisierung - ab dem 1. Oktober zusätzlich den Bereich Human Resources. Achim Theis verantwortet unverändert die Geschäftsbereiche Vertrieb, Marketing und das Key Account Management.erklärt Dr. Norbert Bensel, Aufsichtsratsvorsitzender der ecotel communication ag.Peter Zils ergänzt:so Markus Hendrich.Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in verschiedenen Segmenten spezialisiert. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt ecotel ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 50.000 Kunden und stellt 50.000 Datenanschlüsse und über 360.000 Sprachkanäle bereit.



Investor Relations



ecotel communication ag

Investor Relations

+49 (0) 211-55 007 740

E-Mail: investorrelations@ecotel.de



Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ecotel.de

ecotel communication agInvestor Relations+49 (0) 211-55 007 740E-Mail: investorrelations@ecotel.deWeitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ecotel.de

15.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de