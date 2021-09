++ Aktien in Europa handeln uneinheitlich ++ DE30 handelt zwischen der 50- und 200-Stunden-Linie ++ Brenntag erhöht EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr ++ Die europäischen Aktienmärkte handeln am Mittwoch uneinheitlich und haben Mühe, eine gemeinsame Richtung zu finden. Die Indizes aus Spanien, Italien, Frankreich und Polen notieren im Minus, während die Aktien in Großbritannien, den Niederlanden und Russland leichte Gewinne verzeichnen. Das Ausmaß der Bewegungen ist gering, und da im späteren Tagesverlauf keine wichtigen Wirtschaftsdaten oder andere Ereignisse anstehen, dürfte sich die Volatilität in Grenzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...