Der Auslieferungsbeginn wurde zweimal verschoben, jetzt ist es soweit: Rivians erstes Kundenfahrzeug markiert einen Meilenstein des Startups, das vor Tesla, Ford und Co. mit einem E-Truck auf den Markt kommt. Der erste serienmäßige R1T lief am gestrigen Dienstag im Rivian-Werk in Normal (Illinois, USA) vom Band. Gründer und CEO RJ Scaringe gab sich entsprechend stolz: Monatelang habe man Vorserienfahrzeuge hergestellt, nun sei endlich das erste Auto für Kunden fertig. Das Startup bringt damit den ersten elektrischen Pickup auf den Markt - noch vor den Wettbewerbern Tesla (Cybertruck), Ford (F-150) ...

