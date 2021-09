Einen Tag nach Apple hat auch Xiaomi im Rahmen eines großen Events mehrere neue Produkte vorgestellt, darunter das Xiaomi Pad 5. Das Elf-Zoll-Tablet ist auch in Deutschland erhältlich. Im August hatte Xiaomi in China seine neuen Tablets Mi Pad 5 und 5 Pro vorgestellt, die Beobachter:innen stark an Apples iPad Pro erinnerten. Bei der Präsentation im Heimatland sparte Xiaomi auch nicht an Vergleichen zum kalifornischen Rivalen. Die größten Unterschiede gibt es beim verwendeten Prozessor und beim Preis. Jetzt bringt Xiaomi die globale Version des Elf-Zoll-Tablets als Xiaomi Pad 5...

