Wiesbaden (ots) -Wie fühlt sich Hessen an? Mit dem Kalenderwettbewerb "Feels Like Hessen" waren zum zweiten Mal hessische Kreative dazu aufgerufen, ihren Blick auf den Kreativstandort Hessen zu visualisieren."120 Einreichungen - wir freuen uns sehr über so viele hochwertige Vorschläge. Unsere hessischen Kreativschaffenden beweisen, dass sie sich trotz der aktuell so schweren Bedingungen nicht unterkriegen lassen. Aus den besten 12 Motiven wird jetzt ein großformatiger Wandkalender 2022 gestaltet", erklärt Folke Mühlhölzer, Vorsitzender der Geschäftsführung der HA Hessen Agentur GmbH, und lobt die Jury-Auswahl, die ein Spektrum von Fotografie über Illustration bis Grafikdesign abdeckt. "Die Werke der zwölf Gewinnerinnen und Gewinner eröffnen neue Perspektiven jenseits von Klischees. Der Kalender wird ein Kunstwerk", so Mühlhölzer weiter. "Unser Hessen-Kalender zeigt die kreative Vielfalt, die in unserem Bundesland vorhanden ist, und dient zugleich als Entrée."Eine siebenköpfige Jury entschied in einem zweistufigen Auswahlprozess über die 120 Einreichungen: Mirjam Möß (Urban Media Project), Sabine Seitz (RAY Fotografieprojekte Frankfurt/RheinMain), Anna Wagner (Mousonturm), Michael Eibes (Michael Eibes Design), Prof. Gregor Krisztian (ehem. Hochschule RheinMain) sowie seitens des Hessischen Wirtschaftsministeriums Rolf Krämer, Referatsleiter Kreativwirtschaft und Start-ups, und Bernd Kistner, Referatsleiter Außenwirtschaft und Standortmarketing. Die Geschäftsstelle Kreativwirtschaft bei der Hessen Agentur betreut den Wettbewerb im Auftrag des Hessischen Wirtschaftsministeriums.Die 12 Gewinnerinnen und Gewinner erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro. Auf dem Blog "Feels Like Hessen" sind sie ab sofort mit ihren Werken zu sehen:https://www.feelslikehessen.de/kalenderwettbewerb21