Wer sich für das neue Magsafe Wallet von Apple entscheidet, bekommt eine Finde-Funktion dazu. Das Wallet kann per Airtag geortet werden. Ob der Inhalt noch drin ist, sagt das Find-My-Feature aber nicht. Das Magsafe Wallet ist eine kleine, abgeschirmte Börse für drei Kredit- oder sonstige Karten gleicher Größe. Auch die ein oder andere Banknote lässt sich reinfalten. Da die Wallet nur magnetisch am iPhone befestigt wird, mag es manchem Zeitgenossen ob ihrer Benutzung bislang unwohl gewesen sein. Nun aber kann die Wallet per Airtag-Funktion garantieren, dass ihr sie wiederfinden oder wenigstens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...