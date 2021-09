Mit sofortiger Wirkung, bringt er nachgewiesene globale Führungsqualitäten und nachweisliche Erfolge mit

Trividia Health, Inc., ein führender Anbieter von Blutzuckermesssystemen, gab heute die Ernennung von Jonathan Chapman zum Präsident und Chief Executive Officer bekannt. Herr Chapman ersetzt Scott Verner in dieser Rolle.

Herr Chapman bringt über 20 Jahre Führungserfahrung in der Medizingeräteindustrie mit und kann auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Förderung des Wachstums, der Entwicklung strategischer Allianzen, der weltweiten Einführung von Produkten und der Optimierung des Geschäftsbetriebs zurückblicken.

Neben seiner neu übernommenen Verantwortung bei Trividia Health wird Herr Chapman weiterhin als Präsident und Chief Executive Officer von PTS Diagnostics, Inc. tätig sein.

"Jonathan hat sich als der richtige Leader für PTS Diagnostics erwiesen und ist der richtige Leader für Trividia", sagte Shaobo Li, Vorstandsvorsitzender von Trividia Health und PTS Diagnostics. "Jonathans umfassender Hintergrund in der erfolgreichen Führung von Medizintechnikunternehmen und seine Fähigkeiten in der Geschäftsentwicklung werden beiden Unternehmen helfen, die nächste Wachstums- und Entwicklungsstufe zu erreichen. Jonathan ist ein ergebnisorientierter, dynamischer und innovativer Betriebsleiter. Ich bin zuversichtlich, dass er über die richtige Erfolgsbilanz, das Engagement, die Vision und das Urteilsvermögen verfügt, um Trividia und PTS Diagnostics zu leiten."

"Ich fühle mich geehrt, dem Trividia-Team als Präsident und CEO beizutreten. Diese Organisation hat eine lange Geschichte als führendes Unternehmen in der Gesundheitsbranche als Anbieter präziser, zugänglicher und erschwinglicher Point-of-Care-Lösungen für das Diabetes-Management", sagte Jonathan Chapman, Präsident und CEO von Trividia Health und PTS Diagnostics. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen bei Trividia. Mit ihrer Unterstützung, ihrem Fokus auf die Kunden und ihrem anhaltenden Engagement werden wir auf Trividias Vermächtnis aufbauen, Patienten auf der ganzen Welt führende Innovationen zu bieten."

Herr Chapman erwarb einen Bachelor of Arts der Sheffield University UK, LLM Commercial and Corporate Law der University of London (SOAS) und LLM Health Law der Hamline Law School, St. Paul, MN. Trividia ist zuversichtlich, dass seine internationale Erfahrung bei der Führung des Unternehmens auf den globalen Märkten von großem Wert sein wird.

Über Trividia Health

Trividia Health, Inc. ist ein globales Gesundheits- und Wellnessunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Branche. Trividia mit Sitz in Fort Lauderdale, Florida, ist ein führender Entwickler, Hersteller und Vermarkter von Hochleistungsprodukten für Menschen und Haustiere mit Diabetes. Mit Produkten, die unter der Marke TRUE, Handelsmarkenetiketten und Healthy Tracks for Pets verkauft werden, ist das Unternehmen der exklusive Partner und Lieferant von erschwinglichen, hochwertigen Blutzuckermess- und Gesundheits- und Wellnesslösungen für die weltweit führenden Einzelhandelsapotheken, Distributoren und Postdienstleister. Weitere Informationen finden Sie unter: www.TrividiaHealth.com.

