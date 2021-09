Iveco und Nikola haben in Ulm eine gemeinsame Fabrik eingeweiht und bei der Gelegenheit mit dem Hafenbetreiber ein Pilotprojekt verabredet. Bis zum Jahresende soll das neue Werk fertig sein, um Lkws vom Typ Nikola Tre zu produzieren. Ab 2022 sollen die Elektro-Laster vom Band laufen und Kunden in den USA glücklich machen. Ab 2023 produziert das 50.000-Quadratmeter-Werk in Ulm planmäßig zusätzlich einen Brennstoffzellen-Truck, der auf derselben Plattform basiert. Die Partnerschaft zwischen Iveco und Nikola besteht seit 2019. ...

