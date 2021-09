München (ots) -Zum 5. Mal in Führung gegangen, das 5. Unentschieden, zum 8. Mal kein Sieg. Zwickau liefert beim 2:2 gegen Halle ein gutes Spiel, wartet aber weiter auf den ersten Saisonerfolg. "Natürlich fehlen 5,6 Punkte auf unserem Konto", bilanzierte FSV-Trainer Joe Enochs, die größte Schwäche seines Teams sei: "Es ist brutal, wie effektiv die Mannschaften gegen uns sind. Wir machen 2 Fehler und kriegen 2 Gegentore." Sein Spieler Schikora sprach von "dummen Nackenschlägen!" Am Samstag gastiert Zwickau beim TSV 1860 München - ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Nachholspiel - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen.FSV Zwickau - Hallescher FC 2:2"Wir können das Spiel schon für uns entscheiden", meinte Zwickaus Trainer Joe Enochs zu einer starken 1. Hälfte mit einer 1:0-Führung: "Wir waren dominant, hatten etliche gute Gelegenheiten. Ich sage nicht: hundertprozentige Torchancen. Unser Problem in den letzten Wochen war: Wenn wir im gegnerischen Strafraum mit Blickrichtung aufs Tor sind, dass der Ball halt aufs Tor kommen muss. Und wir: Die Flanke kommt nicht richtig, wir laufen nicht richtig rein, das sind immer Kleinigkeiten. Wir arbeiten tagtäglich daran."Enochs über die Lehren bis zum 8. Spieltag, ohne Sieg trotz der Führungen in 5 Partien: "Es ist brutal, wie effektiv die Mannschaften gegen uns sind. Wir machen 2 Fehler und kriegen 2 Gegentore. Was ich meisten mitnehme ist, dass wir nach dem Nackenschlag aufgestanden sind, weitergespielt haben und sogar die Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Natürlich fehlen 5,6 Punkte auf unserem Konto."Zwickaus Torschütze zum 1:0, Marco Schikora über ein gutes Fußballspiel: "Das hat sich auch auf dem Platz so angefühlt. Wir hatten die klareren Chancen in der 1. Halbzeit, gehen auch verdient in Führung, aber wie am Wochenende kriegen wir so schnelle dumme Gegentore. Die so auch nicht vorauszusehen waren. Naja, diesmal holen wir immerhin noch einen Punkt. Ich denke, 3 Punkte wären wieder mal drin gewesen."5 Mal geführt, immer noch kein Sieg, schlägt das Zwickau so langsam aufs Gemüt? "Ich denke nicht. Ich kann für mich sprechen und wohl auch für die ganze Mannschaft: das sind dumme Nackenschläge, die wir immer wieder kassieren. Aber wir lernen daraus."Halles Torschütze zum 1:1, Julian Derstroff: "Wir haben die 1. Halbzeit nicht gut nach vorne gespielt, haben die etwas verschlafen. Deswegen geht das 2:2 auch in Ordnung. Uns war klar, dass in Zwickau immer eklig zu spielen sein wird. In der 1. Halbzeit haben wir den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht, haben auch Glück, dass wir nicht das 2:0 schlucken. In der 2. Halbzeit sind wir gut rausgekommen, meiner Meinung nach auch verdient in Führung gegangen."3. Liga - 9. Spieltag - alles live bei MagentaSportFreitag, 17.09.2021Ab 18.30 Uhr: TSV Havelse - Viktoria KölnSamstag, 18.09.2021Ab 13.45 Uhr als Einzelspiel und in der Konferenz abrufbar: TSV 1860 München - FSV Zwickau, MSV Duisburg - Eintracht Braunschweig, 1. FC Magdeburg - Würzburger Kickers, 1.FC Saarbrücken - Türkgücü München, Waldhof Mannheim - Hallescher FC, VfL Osnabrück - SV MeppenSonntag, 19.09.2021Ab 12.45 Uhr: SC Freiburg II - Viktoria BerlinAb 13.45 Uhr: SC Verl - 1. FC KaiserslauternMontag, 20.09.2021Ab 18.45 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund IIPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5021407