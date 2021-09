Der US-Finanzdienstleister MFA Financial Inc. (ISIN: US55272X1028, NYSE: MFA) zahlt eine Dividende von 0,10 US-Dollar für das dritte Quartal an die Anteilsinhaber aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Gegenüber dem Vorquartal bleibt die Dividende unverändert. Die Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 29. Oktober 2021 (Record date: 30. September 2021). Insgesamt wird seit 1998 eine Dividende ausgeschüttet. MFA Financial firmiert ...

