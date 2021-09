DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen

Am 16. September werden Vitesco Technologies für einen Tag in den DAX aufgenommen. Dieser wird an diesem Tag 31 Titel aufweisen.

Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am 20. September wirksam:

=== + DAX NEUAUFNAHME - Airbus - Brenntag - Hellofresh - Porsche - Puma - Qiagen - Sartorius - Siemens Healthineers - Symrise - Zalando + MDAX NEUAUFNAHME - Befesa - Hypoport - Jungheinrich - Vantage Towers - Zooplus HERAUSNAHME - Encavis - Hochtief - Morphosys - Nordex - Shop Apotheke - die 10 in den DAX aufsteigenden MDAX-Titel sind hier nicht aufgelistet + TecDAX NEUAUFNAHME - Suse - Vantage Towers HERAUSNAHME - Drägerwerk - LPKF Laser + SDAX NEUAUFNAHME - About You - PVA Tepla - Secunet - Sto - Suse - Synlab HERAUSNAHME - Borussia Dortmund - Elringklinger - Hamburger Hafen - Medios - Suess Micro - Vossloh + EURO-STOXX-50 AUFNAHME - BBVA - Stellantis HERAUSNAHME - Amadeus IT - Engie + STOXX-50 AUFNAHME - Deutsche Post - Banco Santander HERAUSNAHME - National Grid - Safran + STOXX-600 AUFNAHME - Arcadis - Big Yello Group - Bridgepoint Group - QT Group - Vitrolife - Wise HERAUSNAHME - Cembra Money Bank - Eaysyjet - Morphosys - NEL - Scatec - Stadler Rail + S&P-500-INDEX AUFNAHME - Match Group - Ceridian HCM - Brown & Brown HERAUSNAHME - Perrigo - Unum - NOV ===

Zuletzt erfolgte Indexänderung

=== + Nasdaq-100 AUFNAHME Crowdstrike Holdings HERAUSNAHME Maxim Integrated Products ===

