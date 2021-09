Die kanadische Extendicare Inc. (ISIN: CA30224T8639, TSX: EXE) schüttet eine konstante monatliche Dividende (September) in Höhe von 0,04 kanadischen Dollar (CAD) aus. Damit bleibt die Dividende gegenüber dem Vormonat unverändert. Extendicare zahlt die Dividende am 15. Oktober 2021 an die Anteilsinhaber aus (Ex-Dividenden Tag: 29. September 2021). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 0,48 CAD ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von ...

