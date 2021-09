• Gezahlte Kaufpreise steigen im Jahresvergleich rasant an • Immobilienkäufer deutlich einkommensstärker • Kapitalanleger schlagen vermehrt am Immobilienmarkt zu Die Angst vor den Folgen der COVID-19-Pandemie scheint vollends in Vergessenheit zu geraten und die beeindruckende Rallye am Markt für Wohnimmobilen hält an. In näherer Zukunft scheint einer Fortset- zung dieser Entwicklung auch nichts im Wege ...

Den vollständigen Artikel lesen ...