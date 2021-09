Die Vorgaben für die heimischen Börsen sind in Summe zwar gemischt: Die Wall Street hatte ihre Gewinne am Vorabend im Verlauf ausgebaut, nachdem in den USA mit dem Empire State Index ein konjunktureller Frühindikator überraschend stark gestiegen war. In Asien jedoch verlief der Handelstag meist mit negativem Ergebnis. Der DAX dürfte sich heute dennoch zunächst fester in den Handel starten.

Den vollständigen Artikel lesen ...