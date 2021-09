Der Pharmakonzern Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, NYSE: ABT) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 45 US-Cents je Aktie auszahlen. Damit zahlt der Konzern aus Chicago im US-Bundesstaat Illinois seit dem Jahr 1924 bereits die 391. Quartalsdividende in Folge an seine Investoren. Aktionäre erhalten die Dividende am 15. November 2021 (Record day: 15. Oktober 2021). Abbott Laboratories gehört dem Standard & ...

