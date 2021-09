Beschleunigte Expansion in den USA und Erweiterung der Produktpalette Das Vermögensverwaltungsnetzwerk iM Global Partner hat eine strategische Minderheitsbeteiligung in Höhe von 42 Prozent an dem unanhängigen Anlageberater Asset Preservation Advisors (APA) erworben und erweitert damit die US-Produktpalette. Durch diese neue Partnerschaft schließt sich APA dem umfangreichen globalen Vermögensverwaltungs- und Vertriebsnetz von iM Global Partner an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...