Mit unserer Infografik-Reihe "Start-up-Corner", ein Projekt in Kooperation mit Startus aus Österreich, stellen wir regelmäßig spannende Start-ups vor, die Produkte beziehungsweise Lösungen zu bestimmten Themenschwerpunkten entwickeln. Verpackungen, die Verderben verhindern Aufgrund Verderbs wird ein großer Teil von Lebensmitteln in Lieferketten sowie in den Regalen von Supermärkten und Haushalten verschwendet. Zusätzlich trägt Lebensmittelverderb zum ohnehin schon massiven CO2-Fußabdruck der Agrar- und Lebensmittelsektoren bei. Aus diesem Grund setzen Start-ups auf innovative Verpackungslösungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...