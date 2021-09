Berlin (ots) -Nur noch 35 Tage durchhalten, dann erscheint endlich am 21. Oktober der neue Asterix Band "Asterix und der Greif"! Im Egmont-Presseportal stehen Ihnen schon jetzt zahlreiche Hintergrundinformationen sowie Bildmaterial aus dem Asterix-Universum zur Verfügung.Mit "Asterix und der Greif" erscheint zum fünften Mal ein neuer Band aus der Feder der Autoren Jean-Yves Ferri (Szenarist) und Didier Conrad (Zeichner).Im 39. Asterix Abenteuer gehen unsere gallischen Freunde auf große Reise. Während Asterix und Obelix eine Partie Gallier-Schach spielen, schreckt der Druide Miraculix, der wohl gerade eingenickt war, plötzlich hoch und verkündet, dass ein alter Freund dringend seine Hilfe benötigt. Doch wer ist dieser Freund und weshalb benötigt er Hilfe? Und wohin führt uns die Reise und worum geht es? Eines sei schon mal verraten: Im Mittelpunkt des neuen spannenden Abenteuers steht der Greif, das mythologische Fabelwesen, das halb Adler und halb Löwe ist.Im Egmont Presseportal können Sie ab jetzt Bild- und Informationsmaterial downloaden. Registrieren Sie sich unter www.egmont-presseportal.de für den Presseraum Asterix "Asterix und der Greif" (Band Nr. 39). Nach Ihrer Freischaltung können Sie mit dem Herunterladen beginnen.Save the Date - Akkreditierung zur Pressekonferenz in Paris startet heute!Die offizielle Pressekonferenz zum neuen Asterix Abenteuer mit Jean-Yves Ferri und Didier Conrad findet am 11. Oktober 2021 statt. Melden Sie sich bitte bis zum 30. September beim unten aufgeführten Pressekontakt dafür an.PK Paris Asterix und der Greif; Datum: 11.10.2019; Ort: HACHETTE LIVRE; 58 Rue Jean Bleuzen; 92170 Vanves; Beginn: 9 UhrTeilnahme nur mit Akkreditierung möglich.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/5021602