Mainz (ots) -In der Krimikomödie "Hustlers - Rache ist sexy" ist Jennifer Lopez als ausgebuffte Stripperin zu sehen, die ihren Klienten auch in der Krise das Geld aus den Taschen zu ziehen weiß. Das ZDF zeigt die Free-TV-Premiere am 20. September 2021, 22.15 Uhr, im Montagskino. Unter der Regie von Lorene Scafaria spielen außerdem "Riverdale"-Star Lili Reinhart, Constance Wu und andere.New York im Jahr 2008, kurz vor dem großen Finanz-Crash: Abend für Abend strömen die Männer der Wall Street in den angesagtesten Stripklub der Stadt. Dort ist Ramona (Jennifer Lopez) der Star. Als die unerfahrene Destiny (Constance Wu) neu dazukommt, wird sie schnell von dem harten Wettbewerb der Frauen um den besten Kunden desillusioniert. Doch Ramona nimmt die junge Frau unter ihre Fittiche: Gemeinsam starten sie richtig durch und nehmen mehr Geld ein, als sie sich jemals hätten träumen lassen. Dann kommt die große Finanzkrise und lässt von einem Tag auf den anderen das Geschäftsmodell der Klubs zusammenstürzen. Doch Ramona und Destiny sind nicht bereit, die von gierigen Bankern ausgelöste Krise mit auszubaden. In einer Welt, in der die einen das Geld haben und die anderen dafür tanzen, wollen die beiden jetzt selbst die Regeln vorgeben. Mit einem gewagten Plan und einer erweiterten Crew, zu der auch die junge Annabelle (Lili Reinhart) gehört, beginnen sie ihre ehemaligen Kunden so richtig auszunehmen. Doch der Plan gerät außer Kontrolle.Ausgangspunkt für den Film war eine Reportage der US-Journalistin Jessica Pressler mit dem Titel "The Hustlers at Scores", die 2015 im New-York-Magazine erschien. Filmproduzentin Jessica Elbaum sicherte sich die Rechte an der Geschichte. Als dann auch noch Jennifer Lopez als Koproduzentin und Hauptdarstellerin einstieg, war das Projekt nicht mehr aufzuhalten.