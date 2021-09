Köln (ots) -Die Suche nach der großen Liebe ist oft nicht leicht, doch für einige Menschen ist es komplizierter, das perfekte Match zu finden. In dem neuen VOX-Dating-Format "Besonders verliebt" stehen ganz besondere Singles und ihre Reise zum Liebesglück im Zentrum: Sie alle haben eine geistige oder körperliche Beeinträchtigung, mit der sie auf Partnersuche gehen.Zu ihnen gehört der 23-jährige Tobias, der mit dem seltenen Carpenter-Syndrom auf die Welt gekommen ist. Er hatte noch nie eine Freundin und wünscht sich nun nichts sehnlicher als eine feste Partnerin. Der gehörlose Igor aus München ist derweil fest davon überzeugt, dass Liebe auch ohne große Worte möglich ist. Er ist ein lebensfroher Mensch, der gerne neue Leute kennenlernt und der sich durch seine Gehörlosigkeit nicht einschränken lässt. Die 33-jährige Mirjam wiederum feierte schon Erfolge bei den Paralympics, trotzdem ist sie seit rund zehn Jahren Single. Jetzt sucht die Teilzeit-Rollstuhlfahrerin einen Traummann, der genauso sportbegeistert sein soll wie sie.Doch wie lernt man den Richtigen trotz Sprachstörung kennen? Wie baut man als Autistin eine romantische Beziehung auf? Wie findet man einen verständnisvollen Partner, der offen für die Liebe auf den zweiten Blick ist? Und welche Höhen und Tiefen werden die Held:innen auf ihrer Reise erleben?"Besonders verliebt" vermittelt den Zuschauenden einen authentischen Einblick in die Suche von Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen nach ihrem ganz persönlichen Glück. In drei Folgen zeigt die Sendung die wichtigsten Meilensteine der Singles auf ihrer Liebesreise: von der Begegnung mit einer Agentur über die Einrichtung ihres Dating-Profils bis zur Vorbereitung auf das erste Date. Schließlich schaut die Sendung den Singles bei der ersten Begegnung mit ihrem Match über die Schulter. Wird es schließlich auf beiden Seiten funken?Die Antwort darauf gibt VOX ab dem 12.10. um 20:15 Uhr in drei Folgen von "Besonders verliebt"."Besonders verliebt" ist eine deutsche Adaption des preisgekrönten, britischen Doku-Formats "The Undateables" und wird für VOX von der filmpool entertainment GmbH produziert.Pressekontakt:Katrin BechtoldtMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/5021629