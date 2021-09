VANCOUVER, BC (ots) -Die Schülerinnen und Schüler gehen wieder zur Schule und um ihnen und den Lehrkräften zu helfen, sich besser auf den Beginn des neuen Schuljahres vorzubereiten, hat Wondershare kürzlich die Kampagne WondershareBacktoSchool (https://www.wondershare.de/campaign/backtoschool.html) gestartet. Sie lädt die Teilnehmer/innen dazu ein, ihre Gedanken und Gefühle zum Thema Schulanfang mitzuteilen und die Teilnehmer/innen haben die Chance, bis zum 30. September in den sozialen Medien wunderbare Preise zu gewinnen. In der Zwischenzeit hat sich Wondershare mit ISIC Canada, der gemeinnützigen Organisation hinter der International Student Identity Card, zusammengetan, um kreative und produktive Lösungen für Schüler/innen anzubieten.Machen Sie mit bei der Wondershare Flip-A-Card AktionUm teilzunehmen, müssen Sie zunächst die Kampagnen-Webseite (https://www.wondershare.de/campaign/backtoschool.html) besuchen und eine der Wondermoji-Karten auswählen, die am besten ihre Gefühle in Bezug auf die Rückkehr zur Schule beschreiben. Sie können sie dann in den sozialen Medien teilen und müssen dabei den Hashtag WondershareBacktoSchool angeben. Wondershare wählt dann einige glückliche Gewinner aus, die Preise wie ein iPad Pro mit Apple Pencil, eine GoPro HERO9 Black, einen Amazon-Geschenkgutschein und mehr erhalten."Unser Ziel war es schon immer, Kinder und Jugendliche zu ermutigen, ihre Persönlichkeit auszudrücken, indem wir kreative soziale Kampagnen und eine breite Palette digitaler Produkte anbieten", sagte Tobee Wu, CEO von Wondershare. "Obwohl es für Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt ein sehr schwieriges Jahr war, hoffen wir, dass wir etwas Spaß und Freude in ihr Bildungsumfeld bringen können."Seit der Markteinführung wurden mehr als 600 Beiträge mit dem Hashtag WondershareBackToSchool veröffentlicht und die Marke erhielt über 100.000 Beiträge in den sozialen Medien, die 9 Millionen Impressionen erzielten. Bisher hat sich Twitter als die beliebteste Plattform erwiesen, auf der die Benutzer an diesem Wettbewerb teilnehmen.Einer der bemerkenswertesten Einträge stammt von einem Studenten namens Tanmay, der sagte: "Ich hoffe, dass mein Traum, Medizin zu studieren, wahr wird und dass sich meine harte Arbeit auszahlt", sagte er. "Es sind harte Zeiten für alle. Halten Sie durch, wir sind kurz vor dem 'Ende der High School'!"Sparen Sie bei den Back-To-School Wondershare EssentialsDiejenigen, die weitere trendige Effektpakete entdecken möchten, können Wondershare Produkte herunterladen und von einem Rabatt von bis zu 55% profitieren, um die speziellen Effektpakete für die Schulanfangssaison zu testen. ISIC-Kanada-Karteninhaber können über die offizielle ISIC-Webseite Gutscheine erhalten, mit denen sie zusätzlich 10% Rabatt auf Wondershare-Produkte erhalten."Es ist das erste Mal, dass wir mit ISIC Canada zusammenarbeiten und es ist großartig, denn wir haben das gleiche Ziel, den Studenten und Schülern die besten Dienstleistungen zu bieten", sagte Tobee.Hier finden Sie eine kurze Einführung in einige Wondershare Produkte:- Vielseitige Kreativitätstools für mehr Inspiration Wondershare Filmora, FilmoraGo und der UniConverter bieten Tools zur Videobearbeitung, -aufnahme und -konvertierung für verschiedene Geräte und Kenntnisstufen.- Benutzerfreundliche Lösungen für PDF und Diagrammerstellung Wondershare PDFelement, EdrawMax und EdrawMind helfen Anwendern, jede Aufgabe zu erledigen und ihre Ideen zu visualisieren.- Intuitiver Bildschirmrekorder für Nachhilfeunterricht Wondershare DemoCreator ermöglicht es Lehrkräften, Videodemos, Tutorials und Präsentationen aufzunehmen und zu bearbeiten.Die International Student Identity Card ist der einzige international anerkannte Studentenausweis, der die Karteninhaber zu Mitgliedern eines wahrhaft globalen Clubs macht. Jedes Jahr nutzen mehr als 4,5 Millionen Studenten aus 130 Ländern ihre ISIC, um weltweit Angebote für Reisen, Shopping, Museen und vieles mehr in Anspruch zu nehmen. Mitglieder der Canadian Federation of Students können ihre kostenlosen Karten hier (https://ca-online.aliveplatform.com/ordering/card-type-selection?) anfordern.Für weitere Informationen über die WondershareBackToSchool-Kampagne besuchen Sie bitte die Webseite: https://www.wondershare.de/campaign/backtoschool.html und folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/wondershareDE), Twitter (https://twitter.com/FilmoraDeutsch), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCv1uPumg4LFFC9qwYWKyxhw) und Instagram (https://www.instagram.com/wondershare_filmorade/).Über WondershareWondershare, das 2003 gegründet wurde, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gebiet der Softwareentwicklung und der digitalen Kreativität. Dank unserer modernen und leistungsstarken Technologie können wir unseren Kunden einfache und bequeme Lösungen anbieten und haben deshalb das Vertrauen von Nutzern in über 150 Ländern gewonnen. Wir helfen unseren Kunden, ihre Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt aufbauen können.http://www.wondershare.de/Pressekontakt:Medium: Wondershare Technology Co., LtdName: Tyler JägerE-Mail: pr@wondershare.deTelefonnummer: 001-60-4343-8521Webseite: http://www.wondershare.de/Original-Content von: Wondershare Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144322/5021664