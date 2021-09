Der Arbeitsmarkt in der Schweiz ist nach wie vor in guter Verfassung. Die Zahl der Erwerbstätigen nahm im zweiten Quartal 2021 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 0,5% auf 5,04 Millionen zu.Neuenburg - Der Arbeitsmarkt in der Schweiz ist nach wie vor in guter Verfassung. Die Zahl der Erwerbstätigen nahm im zweiten Quartal 2021 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 0,5 Prozent auf 5,04 Millionen zu. Bei den Frauen gab es einen Anstieg von 0,4 Prozent, bei den Männern lag dieser bei 0,5 Prozent. Die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte stieg derweil um 0,9 Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...