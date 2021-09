Auch mit über 50 Jahren ist es noch an der Zeit, in Top-Dividendenaktien zu investieren. Im Endeffekt glaube ich, dass es dazu nie zu spät oder zu früh ist. Beziehungsweise, dass jetzt vielleicht der Zeitpunkt gekommen ist, um vielleicht ein wenig umzuschichten. Mit über 50 Jahren könnte außerdem noch genügend Zeit sein, um in Top-Dividendenaktien mit einem soliden Ausschüttungswachstum zu investieren. Mit einigen Jahre, vielleicht anderthalb Jahrzehnten bis zum Ruhestand ist ausreichend Zeit gegeben, ...

