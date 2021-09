(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 16.09.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen. In Frankfurt verbessern sich Papiere von Wacker Chemie und Südzucker. Wacker Chemie hat die Prognosen angehoben. Weizen findet gegenwärtig eine wachsende Unterstützung, bedingt durch den schwierigen Ausblick. Russland hat die Erwartungen an die Weizenproduktion gesenkt und ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...