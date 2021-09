FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2400 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 960 (550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES KEYWORDS STUDIOS TARGET TO 3550 (3200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES REDROW PRICE TARGET TO 820 (810) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS PAN AFRICAN RESOURCES PRICE TARGET TO 25 (29) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 440 (430) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 200 (185) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES REDROW PRICE TARGET TO 745 (640) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3600 (3700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1310 (1320) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 2200 (2400) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS BRITVIC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 950 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6000 (6600) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS SHELL PRICE TARGET TO 1871 (1937) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS UNILEVER TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 4600 (4800) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BP PRICE TARGET TO 320 (313) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 440 (420) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES REDROW PRICE TARGET TO 800 (673) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 195 (165) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES STANDARD CHARTERED TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 430 (390) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2200 (2100) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 3700 (3450) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES JD SPORTS FASHION TARGET TO 1350 (1300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS CLINIGEN PRICE TARGET TO 860 (935) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 400 (360) PENCE - 'OUTPERFORM'



