Der Streamingdienst Netflix will bis 2023 500 Mio. Euro in Serien, Filme und Shows aus Deutschland, Österreich und der Schweiz investieren. Das Unternehmen hat jüngst ein Büro in Berlin eröffnet, um sich stärker im deutschsprachigen Raum zu vernetzen sowie die Zusammenarbeit mit lokalen Produktionspartnern zu stärken.

Den vollständigen Artikel lesen ...