Leipzig (ots) -Wer sich mit dem Corona-Virus infiziert und eine COVID-19-Erkrankung überstanden hat, denkt, er hat das Schlimmste hinter sich. Doch viele Menschen kämpfen mit erheblichen Spätfolgen. Die Reportage "Long COVID - Leiden unter Langzeitfolgen" des MDR-Gesundheitsmagazins "Hauptsache gesund" stellt Geschichten von Patientinnen und Patienten vor und zeigt, wie die Long COVID-Ambulanz am Universitätsklinikum Jena Betroffenen hilft - ab sofort exklusiv in der ARD-Mediathek.Die Medizin geht aktuell von 400.000 Betroffenen in Deutschland aus, die unter Langzeitfolgen einer COVID-19-Erkrankung leiden. Das Erscheinungsbild ist dabei sehr unterschiedlich, sodass oft von der Krankheit mit den 1.000 Gesichtern gesprochen wird. Die MDR-Reportage stellt verschiedene Patienten vor, die auf Hilfe in der neuen Long-COVID-Ambulanz am Universitätsklinikum Jena hoffen. Dort arbeiten unter Leitung von Prof. Dr. Andreas Stallmach Experten unterschiedlicher Fachrichtungen zusammen, um für jeden einzelnen Patienten ein individuell zugeschnittenes Therapiekonzept zu erstellen.Zu den Patienten gehört u.a. Manuel Karger. Den 35-jährigen Leistungssportler lässt sein Körper seit der Erkrankung im Stich. Er klagt über Muskel- und Gelenk-Schmerzen, Brennen in der Brust, Schwindelattacken, Konzentrationsprobleme und Schlafstörungen. Auch die 47-jährige Anja Wagner aus Thüringen ist seit Monaten krankgeschrieben und erholt sich nur langsam. Atemnot und Schwäche begleiten sie seit ihrer COVID-19-Erkrankung. Viel schlimmer ist aber, dass sie sich nicht mehr konzentrieren und nicht mehr zwei Dinge parallel machen kann.So viele Gesichter, wie die Krankheit hat, eine Gemeinsamkeit gibt es: Fast alle Betroffenen kämpfen darum, dass sie ernst genommen wird. In diesem Zusammenhang musste auch eine erkrankte Ärztin leidvolle Erfahrungen sammeln. Aus Angst vor bösen Kommentaren will sie im Film anonym bleiben. Der Grund: Als sie nach der Erkrankung nicht mehr auf die Beine kommt, hört sie von Kollegen: "Stelle dich nicht so an!" Dabei ist sie körperlich am Ende und denkt an Suizid.Die MDR-Reportage von "Hauptsache gesund" ist ab heute exklusiv in der ARD-Mediathek zu sehen.