Es ist vollbracht: Die erste Weltraummission mit einer Crew aus Privatpersonen ist im All. Für die zivile Raumfahrt ist ein Meilenstein erreicht. Kurz vor dem Start der ersten All-Mission ohne Profi-Astronauten an Bord meldete sich das Kontrollzentrum des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk noch einmal bei den vier Passagieren. "Heute inspiriert ihr wirklich die Welt", kam es aus den Lautsprechern. "Gute Reise!" Wenige Minuten später hob die "Dragon"-Raumkapsel am Mittwochabend (Ortszeit) mithilfe einer Falcon-9-Rakete vom ...

