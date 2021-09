Der Impfmotor läuft - und die Aktie von BioNTech gibt Gas. Am Mittwoch ging der Titel mit einem Plus von sechs Prozent auf 355,25 Dollar aus dem Handel, womit sich der Abstand zur bedeutenden 50-Tage-Linie weiter vergrößert. Außerdem: Bei BioNTech steht nun ein Break und damit ein wichtiges Kaufsignal an.Bei BioNTech hat nicht nur der GD50, sondern auch die Marke bei 320 Dollar als wichtige Unterstützung gehalten. Nach der Rallye am Mittwoch stehen die Chancen gut, dass die Aktie zeitnah zum Ausbruchsversuch ...

