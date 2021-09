Neue Ladeplatten sollen ein kabelloses Laden der e-Taxis ermöglichen



Wien (APA-ots) - Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielen bei der Taxivermittlungszentrale Taxi 40100 eine wesentliche Rolle. Aus diesem Grund ist Taxi 40100 auch stolz, Teil des Projektes "e-Taxi 2.0" zu sein. Bis Mitte 2024 wird das Konsortium bestehend aus 11 österreichischen Organisationen unter der Koordination von tbw research den Weg für die Umstellung der Taxiflotten in Wien und Graz auf emissionsfreie e-Fahrzeuge bereiten.



"Wien ist eine lebens- und liebenswerte Stadt und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass das auch so bleibt", so Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100. Im Zuge des Projekts werden in Wien an acht Taxistandplätzen Ladeplatten installiert, die ein kabelloses Aufladen der e-Taxis ermöglichen. In Wien werden 56 e-Taxis an dem Projekt teilnehmen.



Für Taxi 40100 ist das nicht das einzige "grüne" Projekt. "Bereits 53 Prozent unserer Fahrzeuge sind green. Und seit 2017 ist der Zentralensitz von Taxi 40100 klimaneutral", so Hruza.

Das Projekt e-Taxi 2.0 wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programms "Zero Emission Mobility Implementation" durchgeführt. Alle Informationen gibt es auf der Projektwebsite [www.etaxi-austria.at]

