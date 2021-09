OceanaGold macht große Fortschritte bei der Wiederaufnahme des Betriebs in Didipio mit der Verschiffung und dem Verkauf der vor Ort gelagerten Fertigprodukte, Victoria Gold produzierte im August eine Rekordmenge von 20.744 Unzen Gold in der Goldmine Eagle, Summa Silver erhielt die Bohrgenehmigung für das hochgradige Silber- und Goldgrundstück Mogollon in New Mexico und Fury Gold Mines kaufte die 2 prozentige Nettoschmelz-Lizenzgebühr für bestimmte Claims in ihrem Projekt Homestake Ridge in British Columbia zurück.