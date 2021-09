Trotz der jüngsten Schwäche des Gesamtmarktes präsentiert sich der GAFAM Index weiterhin robust und notiert derzeit in der Nähe seines Rekordhochs. Das liegt insbesondere an der Stärke von Microsoft, dessen Aktie in den vergangenen Tagen deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Für die Rallye der Microsoft-Papiere gibt es derzeit insbesondere zwei Trigger. Zum einen sorgt die jüngste Preiserhöhung von Office365-Diensten für Euphorie bei den Bullen. Denn dadurch dürften bald auch die Einnahmen steigen.Gestern ...

