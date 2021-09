Köln (ots) -Deutschland ist ein vielfältiges und regional sehr unterschiedlich geprägtes Land. Wie lassen sich - in den Städten, auf dem Land, in prosperierenden wie in strukturschwachen Regionen - gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen, damit die Transformation in ein zukunftsfähiges Land gelingt? Dieser Frage geht aus den unterschiedlichsten Perspektiven die 16. ARD-Themenwoche nach, die in diesem Jahr unter Federführung des Bayerischen Rundfunks (BR) stattfindet. Unter dem Motto "Stadt.Land.Wandel" gibt es von 7. bis 13. November vielfältige Inhalte in allen Programmen des ARD-Senderverbunds im Fernsehen und Radio, in den Online- und Social-Media-Kanälen sowie der Audiothek und Mediathek der ARD. Die inhaltlichen Höhepunkte wurden am heutigen Donnerstag, 16. September 2021, in München vorgestellt.BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth: "Unterschiedliche Lebensbedingungen in Dörfern, Städten und Regionen sind in den Fokus der öffentlichen Debatte gerückt. Ich freue mich, dass wir gerade für dieses Thema Federführer der ARD-Themenwoche sind. In Bayern, wie auch im Rest des Landes, stellen sich Menschen den zunehmenden Veränderungen bei Themen wie Mobilität, Wohnen oder Digitalisierung, sei es im kleinsten Dorf oder in der prosperierenden Metropole. In unserer ARD-Themenwoche lenken wir den Fokus auf ein Gesamtbild der Lebensverhältnisse in unserem Land, quer durch alle Landesrundfunkanstalten."Christine Strobl, Programmdirektorin Erstes Deutsches Fernsehen: "Die ARD-Themenwoche bietet eine gute Gelegenheit, ein Thema aus verschiedenen Perspektiven ausführlicher zu betrachten. Diesmal stehen die Fragen im Vordergrund: Was verändert sich gerade - auch durch die Pandemie und die Erfahrung des Homeoffice - in unseren Lebenswirklichkeiten, und wie können wir uns ein Wohnen und Leben der Zukunft vorstellen? Wie unterschiedlich sind überhaupt die Lebensbedingungen auf dem Land und in der Stadt? Im Ersten beteiligen sich die aktuellen Magazine und Reportage-Reihen, wir zeigen spannende Dokumentationen und Spielfilme. Die ARD Mediathek wird die Angebote aus allen Bereichen und Häusern bündeln und damit einen Zugang zur ganzen Vielfalt der ARD-Themenwoche ermöglichen - zeitunabhängig und fast überall."Eine Auswahl an Programm-Höhepunkten:Das Programm im Ersten bietet verschiedenste Sichtweisen auf das Thema "Stadt.Land.Wandel". Zu den Doku-Highlights zählt die "Story im Ersten" am Montag, 8. November "Sind unsere Dörfer noch zu retten?": Die Sendung hinterfragt die zunehmende Spaltung zwischen Stadt und Land und legt offen, dass hier eine der eigentlichen Zukunftsfragen des neuen Jahrzehnts liegt. Die Weltspiegel-Reportage "Vision Wüste" nimmt das Publikum mit nach Israel und ermöglicht so einen Blick in globale Transformationsgeschehen und -debatten und die crossmediale Dokumentation "Zeit für Local Heroes. Politik vor Ort", die außerdem im Web, in der ARD Mediathek, als Podcast sowie auf Instagram (https://www.instagram.com/zeit.fuer.local.heroes/) zu finden ist, vermittelt das facettenreiche Bild der Politik auf kommunaler Ebene im Spannungsfeld zwischen Stadt und Land.Für den Mittwochsfilm "12 Tage Sommer" unternehmen Vater und Sohn einen unvergesslichen Trip in die Natur und erfahren dabei die existenziellen Herausforderungen zweier Städter in den Bergen. Für Freddy und seine Familie wird es in der "Endlich Freitag"-Reihe "Das Leben ist kein Kindergarten - Umzugschaos" turbulent, als sie raus aus der Komfortzone am Bodensee einen Neuanfang in der Hauptstadt wagen. Kabarettistisch unterhaltend geht Dieter Nuhr am Donnerstagabend in "Nuhr im Ersten" dem Thema "Stadt-Land-Wandel" auf den Grund.Extra für die ARD Mediathek konzipiert ist die Doku-Reihe "Stadt - Land: Wie geht es besser?" von BR, SWR, MDR und HR in der analysiert wird, welche Probleme es in Stadt und Land gibt und wie man sie lösen könnte. In der ARD Mediathek werden zudem alle Fernsehformate, die die Themenwoche aufgreifen, gebündelt und jederzeit abrufbar dargestellt unter https://www.ardmediathek.de/themenwoche/Analog gibt es in der ARD Audiothek gesammelte Hör-Angebote zum Thema. Einen Blick in die Zukunft wirft z.B. "Der tagesschau Zukunfts-Podcast - mal angenommen": Mal angenommen, gleichwertige Lebensverhältnisse wären zumindest in einem Bereich - z.B. der Digitalisierung - schon gegeben, wie sähe unser Land dann aus? Einen ganz anderen Zugang zum Thema zeigt das Podcast-Projekt "Raveland" von MDR Sputnik, bei dem es um die Clubkultur im ländlichen, mitteldeutschen Raum geht. Vom aktuellen Kurzbeitrag bis zum langen Feature greifen die ARD-Hörfunkprogramme das Thema "Stadt.Land.Wandel" auf: Wie Transformation nicht als Verlust, sondern als Aufbruch erlebt werden kann, diskutiert zum Beispiel Bremen Zwei für den eigenen Stadtstaat und WDR 5 nimmt in einer Serie mit dem Titel "Verkehr ist immer" die Mobilität unter die Lupe.Teil der Berichterstattung während der ARD-Themenwoche werden auch die Ergebnisse der Online-Umfrage "Stadt.Land.Chancen" (https://www.stadtlandchancen.de/) sein, die der BR als Medienpartner gemeinsam mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) und dem Center for Responsible Research and Innovation (CeRRI) des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO, bereits im Juni und Juli durchführte. Die vollständigen Ergebnisse der Studie werden am 8. November als wissenschaftliche Publikation veröffentlicht.Umfassende Informationen zum Gesamt-Programm der ARD-Themenwoche im Ersten, in den Dritten Programmen, im Hörfunk, in ARD Mediathek und ARD Audiothek gibt es im Presse-Dossier: br.de/ard-themenwoche-presse (https://www.br.de/presse/inhalt/pressedossiers/ard-themenwoche-2021/ard-themenwoche-2021-100.html)Aktionen und Kooperationspartner:Wie immer können die Menschen in Deutschland bei der ARD-Themenwoche auch mitmachen: Auf den Social-Media-Kanälen ist jede und jeder unter typischhier aufgefordert, sein eigenes Umfeld vorzustellen; in ihrem 10. Jubiläumsjahr bietet die "Aktion Schulstunde" Unterrichtsmaterialien für die Klassen 3 bis 6 an; die 900 Volkshochschulen in Deutschland sind Kooperationspartner und flankieren die ARD-Themenwoche durch Bildungsangebote und Initiativen wie dem Medienbildungsprojekt "Hörpfade", bei dem Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit Hörfunkprofis den Wandel ihrer Heimat in Audios darstellen; und für das young-reporter-Projekt rufen der Bayerische Rundfunk und der Bayerische Jugendring unter dem Motto "Was ist dein happy place?" junge Menschen auf dem Land oder in der Stadt dazu auf, ihre Geschichten zu erzählen.Im Internet informiert die Seite themenwoche.ard.de (https://www.br.de/themenwoche/index.html) das Publikum über inhaltliche Schwerpunkte, Aktionen und Programmvorhaben.Über die ARD-Themenwoche:Gleichwertige Lebensverhältnisse in Dörfern, Städten und Regionen sind das Thema der 16. ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel - Wo ist die Zukunft zu Hause?" vom 7. bis 13. November 2021.Die ARD-Themenwoche findet 2021 bereits zum 16. Mal statt. Die erste Themenwoche im Jahr 2006 mit dem Titel "Leben, was sonst" behandelte das Thema Krebs. Im vergangenen Jahr stand die Programmwoche unter dem Motto "Wie wollen wir leben?". In loser Folge hat jedes Jahr jeweils eine ARD-Anstalt die Federführung.Der Bayerische Rundfunk übernimmt nach "Ist doch Ehrensache! - wie Menschen sich für die Gesellschaft engagieren" im Jahr 2009 und "Anders als du denkst" zum Thema Toleranz im Jahr 2014, zum dritten Mal die Federführung.