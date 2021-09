Bern (ots) -Die Lindenhofgruppe ist im Kanton Bern die zweitgrösste Ausbildnerin im Gesundheitssektor. Die Great Start!-Zertifizierung bestätigt die hohe Ausbildungsqualität der Spitalgruppe.Die Zufriedenheit ihrer Lernenden ist der Lindenhofgruppe wichtig. 2021 ist, zusammen mit einem externen Partner, eine separate und umfassende Zufriedenheitsumfrage bei den Lernenden der Lindenhofgruppe durchgeführt worden. Zusätzlich ist das detaillierte Ausbildungskonzept der Lindenhofgruppe zur Prüfung, Analyse und für konkrete Rückmeldungen, eingereicht worden.92% der Lernenden sagen: "Meinen Freunden würde ich die Lindenhofgruppe als Ausbildungsbetrieb weiterempfehlen."80% der Lernenden nahmen teilAufgrund der quantitativen und qualitativen Rückmeldungen seitens der Lernenden der Lindenhofgruppe, 80% der Lernenden haben sich aktiv an der Befragung beteiligt, wie auch durch die Prüfungen durch den externen Partner, hat die Lindenhofgruppe die Great Start! Zertifizierung erhalten.Damit bestätigt die Spitalgruppe ihre starke Stellung als attraktive Ausbildnerin im Gesundheitsmarkt. Sie schafft die Basis, um auch in Zukunft ihre Innovationskraft auszubauen, ihre auf einem starken Miteinander aufbauende Arbeitsplatz-Kultur zu festigen und sich dadurch von anderen Unternehmen und Mitbewerbern abzuheben. Die eingegebenen Rückmeldungen geben der Lindenhofgruppe ausserdem konkrete Hinweise auf ihr Entwicklungspotential und schaffen Möglichkeiten, sich mit gezielten Massnahmen kontinuierlich zu verbessern.Grosser DankVor allen Dingen allen Verantwortlichen im Bereich Ausbildung, den Ausbildnern und Ausbildnerinnen und dem Human Resources Management der Lindenhofgruppe gebührt grosser Dank für dieses herausragende Ergebnis."Ich bin stolz und glücklich, dass wir in den letzten Jahren so konsequent an unserer Qualität als Ausbildungsbetrieb gearbeitet haben und diese Arbeit nun in Form der Great Start! Zertifizierung bestätigt sehen. Vielen Dank an mein gesamtes Team."Rita Küchler, Leiterin Aus- und Weiterbildung der LindenhofgruppeMit der Great Start! Zertifizierung baut die Lindenhofgruppe ihre Stellung als attraktive Ausbildnerin im Kanton Bern weiter aus.LindenhofgruppeDie Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich rund 140'000 Patienten, davon über 26'300 stationär versorgt. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Innere Medizin, Onkologie, Frauenmedizin, Orthopädie, Viszeralchirurgie, Urologie, Angiologie/Gefässchirurgie, Neurochirurgie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2'500 Mitarbeitende.lindenhofgruppe.chPressekontakt:E-Mail: medienstelle@lindenhofgruppe.chTelefon: +41 31 300 75 05Original-Content von: Lindenhofgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058120/100877753