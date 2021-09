Holz ist der wichtigste erneuerbare Energieträger in Österreich. Die Bioenergie macht mehr als die Hälfte der im Land verbrauchten erneuerbaren Energien aus. Beim Österreichischen Biomassetag traf sich am gestrigen Mittwoch die Branche in Klagenfurt, in Österreichs südlichstem Bundesland Kärnten. Dort ist der Anteil der Biomasse selbst für Österreich besonders hoch. Kärnten deckt mehr als 55% seines gesamten Energiebedarfs aus lokalen und erneuerbaren Quellen. Den Löwenanteil macht dabei die Biomasse ...

