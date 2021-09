Überraschend starke US-Einzelhandelsumsätze versetzen die Anleger an den europäischen Börsen in Einkaufslaune. Der Dax kletterte am Donnerstagnachmittag um 0,7 Prozent auf 15.722 Punkte, der EuroStoxx50 stieg um 0,9 Prozent auf 4184 Zähler. Die US-Futures grenzten ihre Verluste vorbörslich ein. Der US-Dollar legte ebenfalls zu.

