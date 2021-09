Die Vereinbarkeit von Kind und Beruf steht und fällt mit der Betreuung des Kindes. Der Rechtsanspruch auf bezahlbare und bedarfsgerechte Betreuung klingt toll, in der Praxis ist es aber schwieriger. Obwohl die Situation auf dem Papier recht einfach aussieht, kämpfen Eltern damit, einen Betreuungsplatz zu finden: In jedem Bundesland und jeder Kommune ist die Situation anders, es ist eine große Laufarbeit und oft sind wichtige Informationen in kommunalen Satzungen hinter unverständlicher Amtssprache versteckt. Unklarheit hilft weder bei der Planung des Wiedereinstiegs noch beim finanziellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...