Neue Technologie kann Browsern helfen, das Internet um 30% schneller zu machen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Sicherheits-, Leistungs- und Zuverlässigkeitsunternehmen, das beim Aufbau eines besseren Internets hilft, gab heute bekannt, dass es als erstes Unternehmen Serverunterstützung in großem Maßstab für Early Hints implementiert, einen neuen Internetstandard, der dazu beitragen kann, Websites in seinem Netzwerk um 30% oder mehr kostenlos zu beschleunigen. Durch die Arbeit mit bekannten Browsern spart Cloudflare Internetbenutzern Zeit und schafft schnellere, nahtlosere Erfahrungen für Unternehmen und ihre Benutzer.

"Jeder sollte Zugang zum schnellsten und zuverlässigsten Internet haben, und wir haben unser globales Netzwerk aufgebaut, um genau das zu liefern", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und arbeiten mit führenden Browsern wie Google Chrome zusammen, um Millionen Ihrer Lieblingswebsites und -anwendungen völlig kostenlos zu beschleunigen."

Wenn Sie heute eine Website besuchen, können Browser diese erst dann für Sie laden, wenn sie von einem Server Anweisungen zu all den verschiedenen Elementen wie Bildern und Text erhalten, die angezeigt werden müssen. Jetzt arbeitet Cloudflare direkt mit Browsern zusammen, um zusätzliche Schritte und Zeit für das Laden von Websites zu sparen. Cloudflare wird Browsern frühzeitig Hinweise geben, damit sie mit dem Laden kritischer Webseitenelemente beginnen können, noch bevor der Server die Verarbeitungszeit zum Laden der Seite beendet hat. Dies verkürzt die Zeit zwischen der Eingabe einer Website-URL und dem Abschluss des Ladens dieser Website. Darüber hinaus ist Cloudflare aufgrund einer Kombination aus der Größe und Geschwindigkeit seines globalen Netzwerks und dem Einsatz von maschinellem Lernen in der Lage, dies zu tun, ohne dass der Server zusätzliche Maßnahmen erfordert.

"Unternehmer wissen, dass der erste Eindruck zählt. Die eigenen Daten von Shopify zeigen, dass, wenn ein Geschäft die Geschwindigkeit der ersten Seite in der Käufererfahrung um 10% verbessert, die Konversion um 7% gesteigert wird", sagte Colin Bendell, Director Performance Engineering bei Shopify. "Wir sehen in Early Hints ein großes Versprechen als weiteres Tool, um die Leistung und Erfahrung für alle Händler und Kunden zu verbessern."

Um mehr über Early Hints zu erfahren, sehen Sie sich bitte die folgenden Ressourcen an oder melden Sie sich hier für die Beta-Version an.

