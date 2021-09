Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Josef Manner & Comp. AG -3,85% auf 100, davor 4 Tage im Plus (6,12% Zuwachs von 98 auf 104), Zumtobel +4,78% auf 9,43, davor 4 Tage im Minus (-5,56% Verlust von 9,53 auf 9), AT&S +2,1% auf 36,5, davor 4 Tage im Minus (-6,17% Verlust von 38,1 auf 35,75), RHI Magnesita +2,5% auf 41, davor 4 Tage im Minus (-10,11% Verlust von 44,5 auf 40), ATX TR -0,34% auf 7315,02, davor 3 Tage im Plus (1,47% Zuwachs von 7233,63 auf 7340,06), OMV -1,36% auf 49,95, davor 3 Tage im Plus (7,61% Zuwachs von 47,06 auf 50,64), ATX -0,34% auf 3650,59, davor 3 Tage im Plus (1,47% Zuwachs von 3609,97 auf 3663,08), Andritz +1,08% auf 48,62, davor 3 Tage im Minus (-2,83% Verlust von 49,5 auf 48,1), Fabasoft -2,64% auf 35, davor 3 Tage im Minus (-3,45% Verlust von 36,25 auf ...

