In Villach wird am Freitag eine Chipfabrik des Münchner Konzerns Infineon eröffnet. In den Aufbau der Halbleiter-Produktion wurden 1,6 Milliarden Euro investiert. Zur Eröffnung werden neben dem Infineon-Management aus Deutschland und Österreich auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne), Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), Arbeitsminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...