CEO von Little Cinema Digital erläutert gemeinsam mit Verimatrix auf dem Summit, wie sein Unternehmen dazu beiträgt, Hollywood-Events durch nahtlose, sichere Erlebnisse zu verändern

Verimatrix, (Paris:VMX), der führende Anbieter von auf Menschen zentrierten Sicherheitslösungen für die moderne, vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass Jon Samsel, Senior Vice President of Marketing, auf dem kommenden Virtual Variety Entertainment Technology Summit über den Wert der Sicherheit als Differenzierungsmerkmal für die M&E-Branche sprechen wird.

Am Donnerstag, den 23. September 2021 wird Samsel von 10.50 Uhr bis 11:20 Uhr Pazifischer Zeit an einer Diskussionsrunde mit Jay Rinsky, CEO von Little Cinema Digital, und Moderator Todd Spangler, NY Digital Editor bei Variety, teilnehmen. RegistrierenSie sich noch heute kostenlos.

Unter dem Motto "Security That's Transforming Hollywood: The Little Cinema Digital Story" können die Teilnehmer erfahren, wie Verimatrix und Little Cinema Digital gemeinsam das traditionelle Geschäft mit Filmpremieren in Hollywood in eine virtuelle Veranstaltungsplattform verwandelt haben, die die traditionellen Beschränkungen von Veranstaltungsorten und -kapazitäten aufhebt. Als Vorreiter im Bereich Sicherheit konnte das Unternehmen diese hybriden Veranstaltungen aufwerten und erweitern, indem es die höchsten Sicherheitsanforderungen der Studios und Fernsehsender erfüllte.

IIm November 2020 gab Verimatrix erstmals bekannt, dass das in New York ansässige Little Cinema die Verimatrix Watermarking- und Multi-DRM-Technologien für seine virtuellen Premieren und Previews einsetzt und damit die erweiterten Schutzanforderungen für seine hochwertigen, frühzeitig veröffentlichten Inhalte über Verimatrix und seine Secure Cloud erfüllt. Seit dieser ersten Ankündigung trägt die Zusammenarbeit auch weiterhin dazu bei, fesselnde, nahtlose Veranstaltungen zu ermöglichen.

"Verimatrix fühlt sich geehrt, eine nahtlose Rolle hinter den Kulissen zu spielen, um die virtuellen Kinoerlebnisse von Little Cinema Digital zu einem Erfolg zu machen", so Samsel. "Ich freue mich, gemeinsam mit Jay und Todd auf diesem Variety-Panel zu erläutern, wie die Sicherheit angesichts der einzigartigen virtuellen Möglichkeiten und Anforderungen, mit denen wir heute konfrontiert sind, ein zentraler Faktor für die Wachstumsgeschichte von Little Cinema Digital gewesen ist."

Über Little Cinema Digital

Little Cinema Digital ist eine mehrfach ausgezeichnete Kreativagentur und ein digitales Studio, das sich auf die Neukonzeption von Kino und immersiven Erlebnissen für die Film- und Fernsehbranche spezialisiert hat. Wir verschmelzen Film, Performance, Storytelling und Musik zu atemberaubenden Spektakeln. Seit der Gründung im April 2020 hat Little Cinema Digital über 100 virtuelle und hybride Events für führende Hollywood-Studios und Streaming-Anbieter mit über zwei Millionen Besuchern produziert. Mehr Informationen finden Sie unter www.littlecinema.net.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) unterstützt die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, menschenzentrierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken setzen auf Verimatrix, um alles zu sichern von Premium-Filmen und Live-Sport-Streaming über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu unternehmenskritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse zu bieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu skalieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neue Geschäfte zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

