Mit der Sprachlern-App Babble geht das erste Unternehmen aus dem Bildungssektor in Deutschland an die Börse. Bewertung des Unternehmens ist sportlich.Das 2007 gegründete Unternehmen Babble ist eine Sprachlern-Plattform. Laut eigener Aussage sind die gemessen an den Umsätzen weltweit die größte App in der Branche. Das Unternehmen wird nun den IPO in Deutschland wagen. Ab dem 24.9 können Privatanleger das im Prime Standard an der Frankfurter Börse gelistete Unternehmen an der Börse handeln. Die Preisspanne soll zwischen 24 € bis 28 € ...

Den vollständigen Artikel lesen ...